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    Более 12 тысяч рабочих мест планируют создать в рамках Карты индустриализации в РК

    2 Июня 2021, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 12 тысяч рабочих мест планируют создать в рамках реализации Карты индустриализации в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Карты индустриализации в текущем году реализуются 110 проектов на общую сумму порядка 2 трлн тенге с созданием более 12 тыс. новых постоянных рабочих мест», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на отчетной встрече перед населением.

    Министр напомнил, что в целях законодательного обеспечения развития обрабатывающей промышленности по поручению Главы государства Правительством в прошлом году разработан проект Закона «О промышленной политике».

    «Законопроект направлен на создание фундаментальной основы правового, экономического и административного регулирования отрасли. Он консолидировал в себе все нормы, регулирующие правоотношения всех участников промышленной сферы. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

    Кроме того, в соответствии с новыми подходами системы государственного планирования, Министерством проводится работа по переходу от формата Госпрограммы индустриализации к Национальному проекту. Фокус на развитие обрабатывающей промышленности при этом будет сохранен», - рассказал Б. Атамкулов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Инфраструктурные проекты Промышленность Общество
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