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    Более 12 тысяч иностранных авто легализовали в Атырауской области

    1 Июля 2023, 22:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 12 тысяч владельцев иностранных авто получили госномера в ходе легализации в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, стартовала 23 января 2023 года и завершилась 1 июля. С 23 января 12 191 автовладелец иностранных автомобилей получил государственные номера. Из них 5253 - автомобили, привезенные из Российской Федерации, 6511 - из Армении, 1 - из Беларуси, 115 - из Киргизии, 41 - из Грузии, 1 - из Дубая. С 22 мая 269 иностранных автовладельцев-конструкторов также получили свои госномера», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    Всем автовладельцам, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока. Что касается машин, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то владельцам указанных автомобилей будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Легализация. Приватизация Регионы Казахстана Атырау
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