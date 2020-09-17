Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Более 12 тысяч человек вовлечены в проекты по Дорожной карте занятости в Нур-Султане

    17 Сентября 2020, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается ремонт и реконструкция городских объектов в рамках Дорожной карты занятости. Проводятся работы по 142 проектам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    В реализацию проектов в настоящий момент вовлечено 12 274 человек, из них через Центр занятости трудоустроено 6813.

    По состоянию на 17 сентября проводятся работы по 142 проектам. Ведется строительство и ремонт объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, охраны окружающей среды и природопользования, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

    «Механизм реализации инфраструктурных проектов осуществляется следующим образом. Работодатели-подрядчики предоставляют в Центр занятости населения сведения о наименовании, потребности в кадрах, плане трудоустройства безработных, а также о численности действующих работников. На сегодняшний день для трудоустройства граждан заключены протоколы-намерения с 81 работодателем-подрядчиком», – говорится в распространенном сообщении.

    Также Центр занятости населения предлагает безработным гражданам трудоустроиться на реализуемые проекты в рамках ДКЗ.

    Участвовать могут все жители столицы, а также граждане, не имеющие постоянной прописки в Нур-Султане. Для трудоустройства необходимо обратиться в столичный Центр занятости.

    Ознакомиться со списком реализуемых проектов и актуальными вакансиями можно, перейдя по ссылке.

    Напомним, основные цели Дорожной карты занятости – недопущение роста уровня безработицы, создание дополнительных рабочих мест и условий для развития инфраструктуры населенных пунктов.

    Автор:

    Астана Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам