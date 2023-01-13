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    Более 12 тысяч человек спасли сотрудники МЧС в 2022 году

    13 Января 2023, 16:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МЧС Казахстана состоялось расширенное заседание Коллегии по итогам деятельности Министерства за 2022 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В заседании коллегии принял участие первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

    Перед началом коллегии Роман Скляр ознакомился с оперативно-служебной деятельностью Центра управления в кризисных ситуациях. Была проведена презентация систем космического мониторинга дистанционного зондирования земли, природных пожаров путем выявления термических аномалий, закрытия и ограничения движения на республиканских автомобильных дорогах, сейсмического мониторинга землетрясений, данных информационных систем.


    Выступая с докладом об итогах деятельности МЧС министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отметил, что с точки зрения профессиональной деятельности прошедший год был сложным и напряженным, но все поставленные задачи министерством выполнены.

    «В прошлом году по стране зарегистрировано свыше 13 тысяч чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В результате принимаемых мер количество погибших в ЧС сократилось на 26%, - сообщил Юрий Ильин.


    «Подразделениями МЧС в 2022 году совершено более 80-ти тысяч выездов, спасено свыше 12 тысяч человек, эвакуировано более 13 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь около 4,5 тысячам граждан», - добавил министр.

    Ликвидация наиболее крупных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера потребовала привлечение группировок из соседних регионов, что позволило в сложнейших условиях минимизировать ущерб и потери.

    Реализация государственной политики по предупреждению и ликвидации ЧС продолжается на плановой основе.


    Также в первой части коллегии выступили первый вице-министр Ибрагим Кульшимбаев, вице-министры Марат Кульдиков и Мереке Пшембаев с докладами о проделанной работе по курируемым направлениям деятельности.

    Подводя итоги первой части коллегии, первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр обозначил ряд направлений, требующих системного решения актуальных проблемных вопросов, а также отметил необходимость укрепления координирующей роли МЧС для принятия превентивных мер, поблагодарил коллектив за проделанную сложную работу в 2022 году.

    Фото: gov.kz
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