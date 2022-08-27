Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Более 12 тыс. казахстанцев воспользовались программой льготного автокредитования

    27 Августа 2022 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил количество казахстанцев, которым удалось воспользоваться программой льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Романа Скляра, более 12 тыс. человек воспользовались программой. Он также подчеркнул важность программы с экологической точки зрения.

    «Мы снизили ставку на 50%, средства РОП будут поступать. Эти деньги будут расходоваться как на экологические мероприятия, так и на такие программы. Программы по льготному автокредитованию и льготному кредитованию сельхозпроизводителей улучшают экологию. Мы содействуем бизнесу и нашим гражданам в обновлении автотранспорта, тем самым улучшая экологию», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

    Он также не исключает возможность дополнительного финансирования на льготное автокредитование.

    «Если будет такая возможность, мы воспользуемся. Программа очень популярная среди населения», - добавил Роман Скляр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Транспорт Утильсбор
    Новости по теме
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров