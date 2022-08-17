Более 12 тыс. детей пойдут в первый класс в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в первый класс школ Жетысуской области принято 12 378 детей при расчете 12 800 - охват составляет 96,7%. Об этом сообщила и.о. руководителя управления образования области Айжан Адамбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным спикера, количество общеобразовательных учреждений в Жетысуской области составляет 814, в том числе 342 общеобразовательные школы. Из них две - частные.

Айжан Адамбекова на брифинге отметила, что новый учебный год состоит из 36 учебных недель. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.

Она также сообщила, что ожидаемое количество обучающихся в новом учебном году составляет 130 тыс. детей, что на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. Из них учащихся 1-х классов – 12,3 тыс. (2021 год – 13,2 тыс. учащихся).

«На 73,3 млн тенге закуплены санитарно-дезинфицирующие средства, необходимые для всех школ области», - добавила она.

Также с 1 по 15 августа 2035 детей получили спонсорскую помощь на сумму 22 млн 698 тыс. тенге (школьная форма, школьные принадлежности).

По словам и.о. главы управления образования, в этом году в области ведется строительство 12 школ, 10 из которых будут сданы в эксплуатацию. Среднюю школу на 300 мест в селе Баскунши Панфиловского района планирует открыть в начале учебного года, а остальные 9 школ - до конца года.

«В этом году планируется провести капитальный ремонт 9 объектов образования, из бюджета выделено более 4 млн ​​тенге, в том числе: 6 школ, 1 детский сад, 2 колледжа. В октябре и ноябре планируется завершение капитального ремонта в четырех школах», - заявила она.

Спикер также отметила, что все 340 государственных школ области на 100% оснащены компьютерной техникой. Все школы, в том числе 284 сельских на 100% подключены к интернету.



