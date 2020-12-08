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    Более 12 тонн спирта незаконно перевозил житель Алматинской области

    8 Декабря 2020, 10:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области КФМ МФ РК задержали мужчину, перевозившего без разрешительных документов 12,2 тонны спирта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

    Сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области КФМ МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с ДГД и УИП МПС УП Карасайского района Алматинской области задержан житель области по факту перевозки и хранения подакцизной продукции без соответствующих разрешительных документов.

    Задержаны автотранспортные средства марки «Вольво» с жидкостью со специфическим запахом спирта в количестве 12 ,2 тонны.

    Ведется следствие.

    Автор:

    Алматинская область Минфин РК
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