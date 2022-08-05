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    • Более 12 млн тенге заплатит Air Astana за задержку рейсов в июле

    5 Августа 2022 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации, по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева, продолжает привлекать к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.

    В ходе расследования установлено, что 16 июля 2022 года рейс КС-7202 по маршруту Алматы – Атырау подразделения Fly Arystan, входящего в группу компаний Air Astana, был задержан на 12 часов 9 минут. При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, а именно услуги по проживанию в гостинице.

    В связи с чем, 4 августа в отношении авиакомпании был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 063 000 тг.).

    «Это уже четвертый случай привлечения группы авиакомпании Air Astana к административной ответственности за прошедший месяц по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса на общую сумму более 12 млн тенге. Комитет принимает необходимые меры для привлечения авиаперевозчиков к административной ответственности в случае невыполнения обязательств, предусмотренных законодательством», - отметил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.

    В этом году группа компаний Air Astana была привлечена к административной ответственности в размере 9 млн 189 тыс. тенге.
    #Транспорт #Авиация
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