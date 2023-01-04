Более 12 млн стоматологических услуг оказано в 2022 году по ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению системы обязательного социального медицинского страхования стоматологическая помощь стала доступна отдельным категориям населения, которые активно пользуются возможностью вылечить зубы по ОСМС бесплатно. Как отметили в Фонде социального медицинского страхования, если за 2021 год было оказано около 10 млн услуг стоматологии, то за 11 месяцев 2022 года – более 12 млн услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В плановом порядке стоматологическая помощь доступна детям до 18 лет и беременным.

Экстренную помощь при необходимости могут получить 9 категорий граждан:

дети до 18 лет;

беременные женщины;

участники ВОВ и приравненные к ним лица;

инвалиды I, II, III групп;

многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумыс алка»;

получатели адресной социальной помощи;

пенсионеры по возрасту;

больные инфекционными и социально-значимыми заболеваниями;

неработающие казахстанцы, ухаживающие за ребенком с особыми потребностями или инвалидом I группы с детства.

Неотложная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, представляющих угрозу жизни пациента:

пульпите (острый или обострение хронического);

периодонтите (острый и обострение хронического);

челюстно-лицевой травме (например, вывих или перелом зуба);

обострении одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;

стоматите;

острых болезненных состояниях;

лечении, которое требует оперативного вмешательства.

Какая помощь предусмотрена в ОСМС бесплатно для этих категорий пациентов?

анестезия;

рентгенография челюсти или зуба;

удаление зуба;

препарирование и наложение пломбы;

периостотомия;

лечение пульпита, периодонтита, острых форм стоматита, альвеолита;

вскрытие абсцесса.



