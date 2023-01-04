Более 12 млн стоматологических услуг оказано в 2022 году по ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению системы обязательного социального медицинского страхования стоматологическая помощь стала доступна отдельным категориям населения, которые активно пользуются возможностью вылечить зубы по ОСМС бесплатно. Как отметили в Фонде социального медицинского страхования, если за 2021 год было оказано около 10 млн услуг стоматологии, то за 11 месяцев 2022 года – более 12 млн услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.
В плановом порядке стоматологическая помощь доступна детям до 18 лет и беременным.
Экстренную помощь при необходимости могут получить 9 категорий граждан:
дети до 18 лет;
беременные женщины;
участники ВОВ и приравненные к ним лица;
инвалиды I, II, III групп;
многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумыс алка»;
получатели адресной социальной помощи;
пенсионеры по возрасту;
больные инфекционными и социально-значимыми заболеваниями;
неработающие казахстанцы, ухаживающие за ребенком с особыми потребностями или инвалидом I группы с детства.
Неотложная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, представляющих угрозу жизни пациента:
пульпите (острый или обострение хронического);
периодонтите (острый и обострение хронического);
челюстно-лицевой травме (например, вывих или перелом зуба);
обострении одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;
стоматите;
острых болезненных состояниях;
лечении, которое требует оперативного вмешательства.
Какая помощь предусмотрена в ОСМС бесплатно для этих категорий пациентов?
анестезия;
рентгенография челюсти или зуба;
удаление зуба;
препарирование и наложение пломбы;
периостотомия;
лечение пульпита, периодонтита, острых форм стоматита, альвеолита;
вскрытие абсцесса.