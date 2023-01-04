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    Более 12 млн стоматологических услуг оказано в 2022 году по ОСМС

    4 Января 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению системы обязательного социального медицинского страхования стоматологическая помощь стала доступна отдельным категориям населения, которые активно пользуются возможностью вылечить зубы по ОСМС бесплатно. Как отметили в Фонде социального медицинского страхования, если за 2021 год было оказано около 10 млн услуг стоматологии, то за 11 месяцев 2022 года – более 12 млн услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    В плановом порядке стоматологическая помощь доступна детям до 18 лет и беременным.

    Экстренную помощь при необходимости могут получить 9 категорий граждан:

    дети до 18 лет;

    беременные женщины;

    участники ВОВ и приравненные к ним лица;

    инвалиды I, II, III групп;

    многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумыс алка»;

    получатели адресной социальной помощи;

    пенсионеры по возрасту;

    больные инфекционными и социально-значимыми заболеваниями;

    неработающие казахстанцы, ухаживающие за ребенком с особыми потребностями или инвалидом I группы с детства.

    Неотложная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, представляющих угрозу жизни пациента:

    пульпите (острый или обострение хронического);

    периодонтите (острый и обострение хронического);

    челюстно-лицевой травме (например, вывих или перелом зуба);

    обострении одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;

    стоматите;

    острых болезненных состояниях;

    лечении, которое требует оперативного вмешательства.

    Какая помощь предусмотрена в ОСМС бесплатно для этих категорий пациентов?

    анестезия;

    рентгенография челюсти или зуба;

    удаление зуба;

    препарирование и наложение пломбы;

    периостотомия;

    лечение пульпита, периодонтита, острых форм стоматита, альвеолита;

    вскрытие абсцесса.
    Здравоохранение Общество
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