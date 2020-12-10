Более 12 млн бюллетеней выпустят на выборы депутатов Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько избирательных бюллетеней будет выпущено в Казахстане на предстоящие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу избирателей в избирательном округе с резервом 1% от общего числа избирателей в избирательном округе. Количество избирательных бюллетеней, подлежащих изготовлению и доставке на избирательные участки, включая резерв 1% от общего числа избирателей в Республике Казахстан, по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан составляет 12 038 433 (двенадцать миллионов тридцать восемь тысяч четыреста тридцать три) штуки», - уточнила Сабила Мустафина.

Спикер пояснила, что в соответствии с выборным законодательством, избирательные бюллетени доставляются участковым избирательным комиссиям не ранее, чем за три дня и не позднее, чем за один день до выборов с резервом в 1% от общего числа избирателей на избирательном участке. Помещение, в котором находятся избирательные бюллетени, опечатывается и сдается под охрану органам внутренних дел.