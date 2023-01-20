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    Более 12 миллионов тенге получил житель Атырауской области за сообщение о коррупции

    20 Января 2023, 12:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Атырауской области получил вознаграждение в размере 12,2 миллиона тенге за оказанное содействие в изобличении экс-заместителя акима области. Это 10% от общей суммы взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Всего в 2022 году поощрены 134 гражданина на сумму 40,6 миллиона тенге. Самые большие разовые выплаты были произведены в Атырауской и Кызылординской областях.

    Согласно правилам поощрения граждан, содействующих раскрытию коррупционных преступлений, выплаты производятся после вынесения судебного приговора в отношении лиц о которых сообщают граждане. Антикоррупционная служба обеспечивает полную конфиденциальность осведомителей.

    С 3 января данная категория граждан попадает под программу защиты свидетелей. Сообщить о коррупционном факте может любой гражданин по телефону: 1424 в Call-центр Антикора или посетить Antikor Ortalygy, которые открыты в будни с 9:00 до 17:00 в каждом территориальном департаменте.

    В 2022 году в Call-центр Антикор поступило более 27 тысяч звонков, из них 233 по фактам коррупционных правонарушений. Досудебные расследования начаты по 37, в суд направлено – 18, по ЕРДР прекращено – 20, по подведомственности направлены – 25.

    Большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственностям, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц.

    Антикоррупционная служба призывает граждан при наличии информации о коррупционных фактах обращаться в Call-центр по номеру: 1424.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Коррупция
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