Более 116 млрд тенге выделено на проведение весенне-полевых работ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 116 млрд тенге выделяют на проведение весенне-полевых работ в Казахстане. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На проведение весенне-полевых работ выделено порядка 116,8 мрлд тенге кредитных ресурсов. В том числе для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса АО «Аграрная кредитная корпорация» выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 млрд тенге на проведение весенне-полевых и уборочных работ», - сказал в ходе заседания Правительства Сапархан Омаров.

По его информации, на сегодняшний день по программе «Кең дала» профинансировано 1 326 сельхозтоваропроизводителей (СХТП) на сумму 48,6 млрд тенге.

«Необходимо отметить, что АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» также финансирует проведение весенне-полевых работ, объем кредитов по которому не превышает 6 млн тенге. На сегодняшний день выдано уже более 370 млн тенге более чем 60 мелким СХТП», - отметил глава МСХ.

«Также Продкорпорацией осуществляется форвардный закуп сельхозпродукции. Если на эти цели в прошлом году были выделены 24,5 млрд тенге, то в этом году - 45,3 млрд тенге. То есть почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличена планируемая сумма закупа. На сегодняшний день профинансировано 74 СХТП на сумму 14,3 млрд тенге.

Министр отметил, что в текущем году расширен перечень закупаемой продукции в рамках форвардного закупа с 4-х до 9-ти сельскохозяйственных культур.

«Так, наряду с пшеницей и ячменем будут законтрактованы объемы гречихи, подсолнечника и других масличных культур для производства социально значимых продовольственных товаров и укрепления кормовой базы. В этой связи просим акиматы областей учесть предварительное распределение по закупу объемов социально значимых сельхозкультур в разрезе областей при рассмотрении заявок координационными советами», - добавил глава Минсельхоза Сапархан Омаров.

Напомним, в этом году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн гектаров, что на 186,6 тысячи гектаров, или 0,8%, больше, чем в 2020 году.