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    Более 114 млрд тенге предусмотрено на хранение ядерных отходов в РК

    23 Июня 2022, 15:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об условиях хранения ядерных отходов сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня отработавшее ядерное топливо реакторной установки БН-350 упаковано в 60 металло-бетонных контейнеров и размещено на долговременное хранение на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. С 2011 года за счет республиканского бюджета финансируются работы по защите и обеспечению ядерной и радиационной безопасности отработавшего ядерного топлива», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    При этом в целях приведения зданий и сооружений реакторной установки БН-350 в безопасное хранение разработано технико-экономическое обоснование «Проект вывода из эксплуатации реакторной установки БН-350».

    «Согласно данному обоснованию предусмотрено финансирование в размере 114,8 млрд тенге (в ценах 2022 - 2032 годов), в том числе на строительно-монтажные работы – 36077,6 млн тенге, оборудование – 48583,3 млн тенге, прочие – 30118,6 млн тенге. Следующим этапом является выбор эффективных и оптимальных методов и технологий по переработке жидкометаллического натрия первого контура реакторной установки и жидких радиоактивных отходов», - отметил Премьер.

    «В настоящее время Министерство энергетики совместно с Международным агентством по атомной энергии проводят консультации по проблемам, возникающим при выводе из эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, и путям их решения», - добавил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Безопасность Финансы
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