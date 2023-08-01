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    Более 114 млн тенге позволила сэкономить автоматизация госуслуг социально-трудовой сферы

    1 Августа 2023, 22:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 1 полугодия 2023 года за счет оптимизации и перевода в проактивный формат государственных услуг социально-трудовой сферы удалось сэкономить более 114 млн тенге из государственного бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТСН РК.

    Так, в конце 2022 – начале 2023 года были автоматизированы 3 государственные услуги: назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени», назначение государственного социального пособия по инвалидности и назначение единовременной выплаты на погребение.

    По данным услугам был полностью исключен человеческий фактор и их назначение теперь производится автоматически.

    Потенциальным услугополучателям направляется SMS-сообщение о возможности получения услуги в проактивном формате, при получении ответа на которое информационная система принимает решение о назначении пособий без участия человека, в среднем – в течение 1 дня.

    Раньше при принятии решения о назначении пособий участвовали 7 человек и это занимало до 8 рабочих дней.

    Кроме того, был упрощен порядок рассмотрения заявлений еще по 3 пособиям и социальным выплатам – пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком, социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, а также социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

    В рамках оптимизации было исключено участие в этом процессе сотрудников НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан», что позволило сократить срок оказания услуги с 8 до 4 рабочих дней.

    До конца 2023 года в аналогичном порядке планируется сократить срок рассмотрения заявлений ещё по 4 видам услуг: назначение пособия многодетной семье, социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, социальной выплаты на случай потери кормильца, специального государственного пособия лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Минтруда РК Цифровой Казахстан
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