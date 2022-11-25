Более 113 млрд тенге направлено на развитие костанайского АПК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С каждым годом увеличивается финансирование агропромышленного комплекса. В этом году Костанайской области выделено свыше 113 миллиардов тенге. О том, как развивается сельхозотрасль в регионе, рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур Бисимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно после завершения уборочных работ в области подводятся итоги прошедшего сельскохозяйственного года. Подведение итогов, как уверены в профильном ведомстве, позволяет одновременно провести анализ текущего состояния отрасли, определить дальнейшие задачи на ближайшую перспективу.

«По итогам 10 месяцев текущего года объем валового выпуска продукции сельского хозяйства составил 879,1 млрд тенге, - отмечает Т. Бисимбаев. - В текущем году на развитие агропромышленного комплекса области направлено 113,6 млрд тенге, из которых 45,7 млрд тенге выделено на субсидирование сельхозтоваропроизводителей, из них на растениеводство – 13,9 млрд тенге, животноводство – 7,5 млрд тенге, и на прочие направления свыше 24,3 млрд тенге».

В этом году по программам льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ фининститутами выдано 67,6 млрд тенге.

«Из них через АО «Продкорпорация» профинансировано 115 заявок на 34,6 млрд тенге, объемы кредитования нашей области наибольшие в стране. Через АО «Аграрная кредитная корпорация» профинансировано 617 заявок на 33,3 млрд тенге, доля в республике составляет 24%»,- добавил Т. Бисимбаев.

В целом, благодаря своевременным мерам государственной поддержки, сельхозтоваропроизводители закупили необходимые объемы ГСМ, семян, запасных частей, средств защиты растений, гербициды и др.

В этом году площадь ярового сева по Костанайской области составила 4,9 млн га, в том числе 4 млн га зерновых и зернобобовых, из которых 3,5 млн га пшеницы. Площади масличных достигли 748,3 тыс. га и по сравнению с прошлым годом увеличились на 141 тыс. га.

«Всего за последние 5 лет в рамках диверсификации структуры посевных площадей площади масличных увеличились в 1,7 раз. В текущем году в области значительно увеличились площади посевов сафлора – до 256,5 тыс. га, - отмечает Т. Бисимбаев. - Сельхозтоваропроизводители были намерены снизить риски в случае неблагоприятных погодных условий и нестабильности цен на рынках сельхозпродукции. В засушливых погодных условиях 2019, 2021 годов, эта культура оказалась наиболее предпочтительной по причине нетребовательности к условиям возделывания и высоких цен. Также, в целях обеспечения потребности населения области в социально-значимых продовольственных товарах, увеличены площади таких культур, как гречиха, подсолнечник, картофель и овощи».

В целом по области рост и развитие сельскохозяйственных культур проходили в благоприятных погодных условиях.



