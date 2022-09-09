Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Более 113 млн тенге переплатили балхашцы за тепло

    9 Сентября 2022, 20:18

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело завела против директора теплоснабжающего предприятия Балхаша антикоррупционная служба Карагандинской области. Его обвиняют за халатность, из-за которой горожане переплатили за тепло более 113 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как стало известно, компания «Балхаш жылу» не исполнила инвестпрограмму, утвержденную д епартаментом Комитета по регулированию естественных монополий. На теплоснабжение и модернизацию было заложено свыше 116 млн тенге.

    По итогам проверки оказалось, что инвестиционная программа не исполнена на 98%, таким образом ущерб жителей Балхаша превысил 113 млн тенге. После вмешательства Антикоррупционной службы тариф за теплоэнергию и для физлиц и для организаций был снижен почти на 300 тенге. Ранее он составлял 3 143 тенге за гигака лорию. Теперь 80 тыс . балхашцев в предстоящем отопительном сезоне смогут сэкономить свои средства.

    «В ходе расследования уголовного дела в отношении теплопередающей организацией «Балхаш жылу» выявлено нарушение. В этой связи , нами в д епартамент по регулированию естественных монополий направлено представление на снижение необоснованно завышенного тарифа на теплоэнергию. По результатам рассмотрения введ е н компенсирующий тариф», - пояснил заместитель руководителя Антикоррупционной службы Карагандинской области Маргулан Мукашев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Коррупция Экономика Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Газовые тепловые станции планируют запустить в этом году в Астане
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка