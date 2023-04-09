Более 111 тысяч саженцев высадят в этом году в населенных пунктах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 111 тысяч саженцев высадят в этом году в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Жантоков на субботнике по посадке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В субботнике приняли участие глава региона Серик Шапкенов и сотрудники акиматов области и города. Общими силами вдоль трассы республиканского значения Атырау - Уральск высажено 500 саженцев деревьев. Это устойчивые к климату города Атырау вяз, ясень, клен.«В целом в рамках регионального плана озеленения населенных пунктов Атырауской области и создания зеленых зон на 2021-2025 годы планируется высадка 540 тысяч саженцев деревьев на площади 275 га. В этом году на 54,7 га будет высажено 111 042 саженца», - сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Жантоков.