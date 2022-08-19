Более 111 тыс. жителей Туркестанской области имеют просроченные кредиты

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет государственных доходов проводит разъяснительную работу по законопроекту о банкротстве физических лиц в областных центрах и городах, в которых наблюдается наибольшая концентрация долговой нагрузки граждан по кредитам, налоговой и коммунальной задолженности. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В настоящее время более 690 тыс. жителей Туркестанской области имеют кредиты. Среди них более 111 тыс. граждан имеют просроченные кредиты более 90 дней. Поэтому предлагаемые процедуры банкротства физических лиц безусловно вызовут заинтересованность среди граждан.

19 августа 2022 года в городе Туркестане прошла конференция Комитета государственных доходов МФ РК, в рамках которой обсуждались вопросы законопроекта «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» (далее Законопроект).

В мероприятии приняли участие около 320 человек, среди них: физические лица, финансовые и юридические консультанты, представители партии AMANAT, НПП «Атамекен», Агенства по регулированию и развитию финансового рынка (АРФР), конкурсные управляющие и представители заинтересованных государственных органов и банков.

В ходе встречи спикеры разъяснили основные положения Законопроекта, который на сегодняшний день находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Они также акцентировали внимание на процедурах, которые предлагается ввести. С учетом международного опыта их три.

Первая процедура - это внесудебное банкротство. Граждане смогут применить при следующих условиях:

- долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами не превышает 4,9 млн. тенге (1600 МРП);

- отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36 тыс. 018 тенге.

При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.

Вторая процедура – судебное банкротство. Его смогут применить граждане по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов.

В ходе данной процедуры, в случае наличия имущества должника, оно подлежит реализации на торгах.

Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

Третья процедура – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Для этого нужно согласие обеих сторон (должника и кредитора).

Также представители Комитета рассказали о последствиях, которые возникают после банкротства:

1) проектом предусмотрено ограничение на получение займов и кредитов в течение пяти лет;

2) повторно применить банкротство граждане смогут только через семь лет;

3) предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

Также проектом предусмотрено обязательное прохождение гражданами курсов повышения финансовой грамотности в течение года со дня признания их банкротом.

В завершении, в формате живого общения лекторы ответили на все имеющиеся вопросы участников конференции. Предложения участников будут рассмотрены в рамках обсуждения законопроекта в Мажилисе.

После мероприятия проведена встреча с административными управляющими, в ходе которой на все заданные профильные вопросы управляющих предоставлены ответы.



