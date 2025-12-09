Более 111 тысяч случаев: в Карагандинской области продолжается циркуляция ОРВИ и сезонного гриппа

С 1 октября по 8 декабря в регионе зарегистрировано 111 086 случаев ОРВИ, и 59% из них приходится на детей до 14 лет. Медики подчеркивают, что именно детские коллективы остаются наиболее уязвимыми к респираторным инфекциям.

В лабораториях подтверждено 89 случаев гриппа:

— грипп А (H3N2) — 88 случаев (98,8%),

— грипп А (H1N1) — 1 случай (1,2%).

— 76% заболевших — дети, и все они не были привиты.

Руководитель управления ДСЭК Карагандинской области Юрий Залыгин отмечает, что обнаруженные вирусы относятся к уже циркулирующим штаммам.

— Мы фиксируем сезонный грипп, и его проявления полностью соответствуют типичной клинической картине: повышение температуры, озноб, головная и мышечная боль. Новых штаммов не выявлено, однако высокая заболеваемость среди непривитых детей подчеркивает важность вакцинации, — отметил он.

Помимо гриппа, в регионе активно циркулируют и другие респираторные вирусы. Из 685 исследованных образцов на негриппозные инфекции 37% оказались положительными. Наиболее часто выявляются:

— риновирус — 41%,

— парагрипп — 23%,

— боковирус — 15%,

— аденовирус — 9,7%,

— РС-вирус — 1,5%,

а также другие возбудители.

Согласно прогнозу ВОЗ, в текущем сезоне остаются актуальными штаммы A (H1N1), A (H3N2) и B, и все они включены в состав противогриппозной вакцины. На сегодняшний день вакцинацию прошли 176 014 жителей области.

Эпидемиологическая ситуация отражается и на образовательных учреждениях. По данным на 8 декабря, превышение порога пораженности более чем на 30% зарегистрировано в 23 школах и 63 классах. В дистанционный формат обучения переведены 899 учащихся.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области продолжает мониторинг и напоминает населению о мерах профилактики:

— избегать длительного пребывания в местах массового скопления;

— ограничивать контакты с людьми с симптомами простуды;

— регулярно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства;

— чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;

— употреблять пищу, богатую витамином С;

— при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение базовых профилактических рекомендаций помогает снизить риск распространения респираторных инфекций в период сезона ОРВИ и гриппа.

Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карагандинской области 235 классов перешли на онлайн-обучение.