Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Более 110 млн тенге присвоили руководители предприятия в Семее

    10 Октября 2020, 14:55

    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее двое работников похитили со своего предприятия свыше 110 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили,​ что следственным управлением ДП Восточно-Казахстанской области окончено расследование уголовного дела о растрате вверенных денежных средств в отношении жителей​ Семея,​ 48 и 57лет.

    «Следствие показало, что руководители одного из предприятий​ по фиктивным актам выполненных работ по прокладке линий связи, путем обналичивания, в 2014-2015 годах присвоили и похитили денежные средства предприятия на общую сумму​ более 110 млн тенге», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    В настоящее время проводится судебное разбирательство, окончательную точку по делу поставит суд.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ
    АФМ подозревает в хищении 677 млн тенге руководство ТОО «Балхаш Жылу»
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка