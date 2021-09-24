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    Более 11 тысяч студентов перевелись из зарубежных вузов в казахстанские

    24 Сентября 2021, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 11 тысяч казахстанцев, обучавшихся за рубежом, перевелись в казахстанские вузы в 2021 году. Большинство из них – это студенты из университетов России. Также есть студенты, которые ранее обучались в университетах США, Китая, Франции, Венгрии, Чехии, Польши, Турции, но приняли решение продолжить обучение в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования и науки РК.

    «По итогам зимней и летней сессий свыше 11 тысяч студентов, которые ранее получали знания за границей, изъявили желание перевестись в казахстанские вузы. Они приняты по упрощенному порядку перевода и сейчас обучаются в отечественных высших учебных заведениях. Это такие вузы, как Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный женский педагогический университет, Университет Нархоз, КазНИТУ имени К. Сатпаева и другие вузы. Отмечу, что в прошлом году из зарубежных вузов в наши университеты перевелись около 15 тысяч студентов», – сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

    В связи с увеличением количества студентов разработаны механизмы для ускорения темпов строительства новых и реконструкции уже имеющихся общежитий. До конца этого года в стране введут 37 новых студенческих общежитий.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Вузы
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