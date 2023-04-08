Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Более 11 тысяч правонарушений выявили камеры видеонаблюдения в Мангистауской области

    8 Апреля 2023, 14:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области камерами видеонаблюдения выявлено более 11 тысяч административных правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Центр оперативного управления является передовой структурой в органах внутренних дел. В целях охраны общественной безопасности и порядка, обеспечения спокойствия населения работы по правонарушениям и преступлениям, выявленным камерами видеонаблюдения, осуществляются сотрудниками центра оперативного управления.

    За три месяца с помощью камер видеонаблюдения выявлено 11098 правонарушений и 72 преступления. Большая часть административных нарушений – нарушения правил дорожного движения. Кроме того, на пульт «102», который работает круглосуточно, поступило более 59 тысяч телефонных звонков от граждан. А по «омниканальности процесса приема сообщений граждан» поступило 35 сообщений от жителей и гостей области.

    Сотрудниками полиции приняты соответствующие меры.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Директора турфирмы задержали за обман паломников в Шымкенте
    Главбуха отдела образования задержали почти с миллиардом тенге в Талдыкоргане
    Три тысячи камер видеонаблюдения установят в этом году в Актюбинской области
    Школьник помог задержать разбойника в Астане
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров