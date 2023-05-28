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    Более 11 тысяч получателей АСП охвачены активными мерами содействия занятости

    28 Мая 2023, 15:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая около 11,5 тысячи трудоспособных получателей адресной социальной помощи (АСП) охвачены активными мерами содействия занятости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В том числе на постоянную работу трудоустроено 6,6 тысячи человек, на общественные работы – 3,6 тысячи, на социальные рабочие места - 895 человек, на молодежную практику – 50 человек. Обучением охвачено 66 человек, 246 получателям АСП оказано содействие в развитии предпринимательских инициатив.

    В соответствии с законом «О государственной адресной социальной помощи» право на АСП имеют граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности – ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Размер АСП составляет разницу между этим показателем и доходом на каждого члена семьи.

    АСП оказывается в виде безусловной и обусловленной денежной помощи.

    Безусловная денежная помощь предоставляется малообеспеченным семьям, в составе которых нет трудоспособных лиц или единственный трудоспособный член осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью I или II группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи.

    Обусловленная денежная помощь оказывается малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного члена. При этом обязательным условием является их активное участие в мерах содействия занятости.

    По состоянию на 1 мая 2023 года АСП назначена 494,3 тысячи человек из 94,2 тысячи семей.

    В структуре трудоспособных получателей обусловленной денежной помощи – 124,8 тысячи человек, из них 72,7 тысячи человек имели работу на момент обращения, 282 человека являются независимыми работниками, 44,4 тысячи человек заняты по уходу, 7,4 тысячи человек – безработные.

    Одной из новелл Социального кодекса РК является усиление адресной социальной поддержки, которое будет предусматривать сначала адресные меры для упреждения социальных рисков, только затем адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков. Необходимость оказания адресных мер будет определяться автоматически Цифровой картой семьи исходя из социального статуса и степени благополучия граждан на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов.

    При этом в Соцкодексе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет; монетизация гарантированного социального пакета для детей в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей АСП; присвоение статуса награжденных матерей женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», и дифференциация им размера пособий; увеличение размеров госпособий для отдельных категорий граждан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минтруда РК Занятость АСП
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