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    Более 11 тысяч полицейских обеспечили общественную безопасность в День знаний

    2 Сентября 2023, 23:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных новому учебному году, приняты необходимые меры по охране общественного порядка, обеспечению дорожной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За каждым учебным заведением были закреплены по два сотрудника полиции и ответственные из числа руководства департаментов и отделов полиции. Патрульные наряды были максимально приближены к школам.

    На охрану общественного порядка было задействовано более 11 тысяч сотрудников полиции (в городах – 5518, в районах - 5908).В День знаний нарушений общественного порядка не допущено. Кроме того, в вечернее и ночное время проведены рейдовые мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, сообщили в полиции.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Безопасность МВД РК День знаний школа полиция
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