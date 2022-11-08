Более 11 тысяч открепительных удостоверений передали на избирательные участки Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, в городе уже открыт 531 избирательный участок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жанна Асанова отметила, что в Алматы создан единый номер для проверки своего избирательного участка «1315». Звонок бесплатный для абонентов всех сотовых операторов. Время работы Call-центра – с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные дни.

Также на сайте общественной приемной акимата города Open Almaty и портале государственных услуг управления образования доступен сервис, позволяющий проверить себя в списках избирателей.

«Списки избирателей у нас составляются по принципу постоянной регистрации. При передаче акиматами списка избирателей у нас в городе Алматы образовалась численность свыше 1 млн 170 тыс. избирателей. Всего передано на участки более 11 тысяч открепительных удостоверений», - сообщила Жанна Асанова.

Она объяснила, для чего нужно открепительное удостоверение.

«Условно моя прописка в Алматы, я в день голосования планирую находиться в Таразе. В таком случае я должна пойти на свой избирательный участок и получить открепительный талон для реализации своего права», - отметила спикер.

По ее словам, все избирательные участки укомплектованы урнами, государственной символикой. Все участковые комиссии обеспечены информационными материалами о кандидатах, а также методическими пособиями, которые будут интересны избирателям.

«Сейчас проводится работа для того, чтобы нанести адреса избирательных участков в приложениях 2ГИС, Yandex Maps. Работы близятся к завершению. Ближе ко дню выборов любой избиратель сможет найти геолокацию своего участка», - добавила Жанна Асанова.

Спикер сообщила, что для незрячих избирателей будут подготовлены специальные трафареты. Также будут оборудованы уголки для людей с особыми потребностями: видео-, аудиоролики с информационными материалами и кабинки, расширенные для заезда в них на инвалидных колясках.

Ранее сообщалось, что в Алматы откроют 600 избирательных участков.



