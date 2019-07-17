Более 11 тысяч новых рабочих мест создано в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие 2019 года в Актюбинской области создано более 11 тысяч новых рабочих мест, еще 9 тысяч будет создано до конца года. О ходе реализации поручений Президента РК, а также об итогах полугодия отчитался сегодня на расширенном заседании акимата аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На расширенном заседании Правительства Глава государствауделил особое внимание созданию новых рабочих мест. В Актюбинской области запервое полугодие создано более 11 тысяч новых рабочих мест, а до конца годабудет создано еще более 9 тысяч рабочих мест», - сказал аким.

Создание новых рабочих мест стало возможным за счетразвития экономики региона. В целом за первое полугодие все экономическиепоказатели выросли и до конца года ожидается выполнение плановых показателей.

Повышаются благосостояние и доходы актюбинцев. Так,средняя заработная плата в регионе выросла и составила 140 тысяч тенге.

«Уровень средней зарплаты в регионе вырос на 11,7процента и достиг 140 тысяч тенге. С 1 января 2019 года по поручению Главыгосударства у 70 тысяч актюбинцев с минимальной зарплатой выросли доходы в 1,5раза. С июня на 30 процентов выросла средняя зарплата бюджетников. Зарплатасотрудников в частном секторе в среднем выросла на 15 процентов», - сказал О.Уразалин.

При этом уровень инфляции составил 102,2 процента, чтониже республиканского показателя.

Доходы местного бюджета за полугодие также выросли на106,8 процентов, что составляет 55 млрд тенге.

«У нас есть цель и есть все возможности для выполненияпоставленных поручений Президента РК», - добавил аким.