Более 11 тысяч казахстанцев находятся в розыске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в розыске находятся 11 133 человека, из них 2 247 - без вести пропавшие, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

«В Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, национальной безопасности, обороны, служба экономических расследований, государственной охраны и антикоррупционная служба. Регистрация всех розыскных дел, а также взаимодействие с межгосударственным информационным банком данных осуществляется Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан», - отмечено в опубликованном сообщении на страничке Комитета в Facebook.

Пресс-служба сообщает, что в настоящее время в розыске находятся 11 133 человека, из них 2 247 - без вести пропавшие.

«Больше всего пропало без вести в городе Алматы (328), Алматинской (309), Восточно-Казахстанской (221) и Карагандинской областях (221). Чаще всего пропадают мужчины (76%) в возрасте от 30 до 49 лет при разных обстоятельствах. Ушли из дома и не вернулись (1723), пропали с автотранспортом (74), ушли с работы (36). Также в стране разыскивают 2 453 лица, скрывшихся от следствия и суда, наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (451), кражи (270) и убийство (166) в Алматы (463), Алматинской (245) и Восточно-Казахстанской областях (203). Это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 года до 40 лет», - пояснили в Комитете.