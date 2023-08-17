Более 11 тысяч камер видеонаблюдения интегрированы в ЦОУ полиции Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Болатбек Нажметдинулы проводит встречи с жителями города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Сегодня парламентарий встретился с коллективом департамента полиции мегаполиса. В ходе встречи депутата ознакомили с работой Центра оперативного управления (ЦОУ).

Как рассказали мажилисмену, в Шымкенте проводятся специальные мероприятия по снижению уровня преступности и угрозы чрезвычайных ситуаций. В том числе в городе была запущена и сегодня успешно реализуется программа «Безопасный город». Для этого в ЦОУ департамента полиции интегрированы более 11 тысяч камер видеонаблюдения. Благодаря им можно автоматически регистрировать факты нарушений правил дорожного движения, следить за общественным порядком на перекрестках и во дворах жилых домов.

Кроме того, в рамках программы «Безопасная школа» в 186 государственных и частных школах установлены более 3,3 тысячи камер видеонаблюдения, порядка 2,5 тысячи из которых соединены с ЦОУ ДП. Еще порядка 260 работают в подземных переходах, объектах здравоохранения, торговых центрах, магазинах и на рынках.

С помощью камер видеонаблюдения за семь месяцев этого года в Шымкенте раскрыты около 300 преступлений, выявлено более 33 тысяч административных правонарушений.

В свою очередь, депутат Болатбек Нажметдинулы отметил, что в ходе его встреч с населением все чаще стали подниматься вопросы нарушения правил дорожного движения со стороны водителей мопедов и электросамокатов. Он попросил усилить контроль за этими видами транспорта с учетом последних изменений законодательства. Он также указал на необходимость эффективного использования выделяемых средств и повышения качества работы.

В ходе разговора с полицейскими состоялось обсуждение вопросов по решению проблемы дефицита кадров и повышению престижа службы в правоохранительных органах.

Работа депутатов Мажилиса в регионах продолжается.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса займутся вопросом финансирования школьного питания в регионах.