Более 11 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР – По состоянию на 1 сентября 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 11 тыс. 165 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 99,1 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан.

Более половины кандасов (69,6 %), прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из Узбекистана, 10,5 % – из КНР, 7,1 % – из Туркменистана, 4,6 % – из Монголии и 8,3 % – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (30,8 %), Мангистауской (17,2 %), Туркестанской (9,4 %), и Жамбылской (6,8 %) областях, а также в городах Алматы (5,9 %), Нур-Султан (7,5 %) и Шымкент (7,6 %).

По состоянию на 1 сентября текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,5 %, 27,1 % человек моложе трудоспособного и 13,4 % – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 12,3 % имеют высшее образование, 38,9 % среднее специальное образование, 47 % общее среднее образование и 1,7 % не имеют образования.

В целях эффективного расселения кандасов на территории Казахстана Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с государственными органами разработан пошаговый алгоритм взаимодействия центральных и местных госорганов по приему, расселению и адаптации кандасов, прибывших в республику из стран с визовым режимом.

По состоянию на 1 сентября текущего года согласно данному алгоритму 741 этническому казаху из Туркменистана выданы соответствующие визы с указанием конкретного региона для постоянного проживания.

На сегодняшний день 666 этнических казахов из Туркменистана пересекли государственную границу на основе вышеуказанных виз, из них 59 человек прибыли в Павлодарскую область, 162 человек согласились переселиться в другие трудодефицитные регионы, 45 человек подали заявления для расселения в Мангистауской области (имеющие обоснования). По остальным этническим казахам ведутся работы по расселению в трудодефицитные регионы.

При включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев этнические казахи вправе получить следующие меры государственной поддержки в виде субсидий:

- единовременная выплата на переезд каждому члену семьи в размере 70 МРП (в 2022 году – 222,6 тыс. тенге);

- выплата для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг, выплачивается ежемесячно в течение одного года. Размер выплаты составляет для переселившихся в город от 20 МРП (61,3 тыс. тенге) для одного человека до 30 МРП (91,9 тыс. тенге) при количестве членов семьи пять и более человек, для переселившихся в сельскую местность – от 15 МРП (45,9 тыс. тенге) для одного человека до 21 МРП (64,3тыс. тенге) при количестве членов семьи пять и более человек.

Ранее сообщалось, что что около 300 детей этнических казахов в наступающем учебном году могут так и не переступить порог школы. Наши соотечественники, переехавшие из Туркменистана, а это около 800 человек, до сих пор не могут зарегистрироваться на территории Мангистауской области.

Фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан







