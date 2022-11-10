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    Более 11 млрд тенге пайщиков присвоил астанчанин

    10 Ноября 2022, 09:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Сарыаркинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении столичного жителя по факту мошенничества в сфере жилищного строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    Судом установлено: осужденный, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в период 2013-2016 годы путем обмана завладел денежными средствами пайщиков (895 потерпевших) в особо крупном размере, а именно на общую сумму более 11 млрд тенге.

    Подсудимый вину не признал. Однако его вина доказана показаниями свидетелей, потерпевших и другими письменными материалами уголовного дела.

    Судом в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признано наличие у осужденного трех малолетних детей.

    С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде 6 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением административно-распорядительных функций в строительстве сроком на 5 лет.

    Гражданские иски потерпевших по делу были рассмотрены приговором районного суда №2 Алматинского района города Астаны от 29.04.2019 года.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды Строительство Жилье Мошенничество
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