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    Более 11 млн тенге выманил мошенник у жителя Жамбылской области

    6 Апреля 2023, 18:15

    МЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - В Меркенский РОП с заявлением обратился 40-летний местный житель, ставший жертвой мошеничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Со слов пострадавшего, в июле прошлого года некий знакомый пообещал помочь с покупкой автомобиля Тoyota Hіlux ниже рыночной стоимости. Под этим предлогом злоумышленник выманил у жертвы 11 743 700 тенге. Однако тот не получил ни обещанного автомобиля, ни денег. Задержан 39-летний житель областного центра. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК
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