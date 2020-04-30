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    Более 11 млн тенге ущерба государству: трех бухгалтеров осудили в Карагандинской области

    30 Апреля 2020, 11:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области осуждены три бухгалтера за хищение бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    С начала текущего года по направленным в суд уголовным делам департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан приговорами Бухар-Жырауского районного суда осуждены три бухгалтера районных государственных учреждений, занимавшихся хищением вверенных бюджетных средств путем зачисления на свои карточные счета и дальнейшего использования в личных целях.

    Причиненный государству ущерб составил 11,1 млн тенге. Двум виновным лицам определены наказания в виде лишения свободы сроком на три года, с отбытием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Одна обвиняемая освобождена от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей стороной и возмещением причиненного ущерба в размере 3,3 млн тенге.

    Автор:

    Карагандинская область Борьба с преступностью Коррупция Суды Минфин РК
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