Более 11 млн квадратных метров жилья ввели в Казахстане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте объемов строительных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала года объем выполненных строительных работ увеличился на 5%. Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Шымкенте, а также Акмолинской, Кызылординской и Алматинской областях», - перечислил Алибек Куантыров на заседании Правительства.
По его словам, в январе-октябре этого года введено 11,7 млн м2 жилья, что на 1,1% больше аналогичного периода 2021 года.
«Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Акмолинской и Алматинской областях, а также в городе Шымкенте. Снижение отмечено в Улытауской и Абайской, Мангистауской и Атырауской областях, а также в городе Астане», - добавил министр.