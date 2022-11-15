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    Более 11 млн квадратных метров жилья ввели в Казахстане с начала года

    15 Ноября 2022, 10:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте объемов строительных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года объем выполненных строительных работ увеличился на 5%. Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Шымкенте, а также Акмолинской, Кызылординской и Алматинской областях», - перечислил Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По его словам, в январе-октябре этого года введено 11,7 млн м2 жилья, что на 1,1% больше аналогичного периода 2021 года.

    «Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Акмолинской и Алматинской областях, а также в городе Шымкенте. Снижение отмечено в Улытауской и Абайской, Мангистауской и Атырауской областях, а также в городе Астане», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Строительство Жилье Экономика
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