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    Более 11 млн кубометров снега вывезли по всему Казахстану

    10 Марта 2020, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра РК Юрий Ильин рассказал о проводимых работах по вывозу снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в регионах всеми акиматами проводится вывоз снега. Было вывезено более 11 миллионов кубических метров снежного покрова. Это областные центры, районные центры. Но, к сожалению, пока зима не совсем отступает, мы в ночное время перекрывали ряд дорог. Проводили спасательные работы как на территории Костанайской, Акмолинской областей, так и на территории Павлодарской области», - сказал Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, с завтрашнего дня ожидается повышение температурного фона дневных температур.

    «До конца недели этот фон будет повышен до 5 градусов в дневное время, ну и положительная для нас динамика - это то, что в ночное время для нас температуры пока минусовые. Это позволяет делать прогноз, что будет вымерзание снежного покрова, соответственно будет меньше водности снежных запасов, которые накопились. В целом, группировка подразделения МВД готова, мы проверили готовность всех исполнительных органов в ходе проведения учений «Коктем 2020», где отрабатывались вопросы практической реализации мероприятий по противопаводковым мероприятиям», - отметил спикер.

    Он дополнительно сообщил, что в общей сложности группировка самого МВД составляет более 9 тысяч человек и более 1700 единиц боевой техники.

    «Переброску силой средств мы планируем начать уже в конце марта месяца, в зависимости от складывающейся обстановки. С Южных регионов на восточную территорию, Центральный Казахстан и северную территорию с западных направлений – это Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области. В целом данная обстановка на сегодняшний день пока не предвещает никаких серьезных изменений. Мы работаем в тесном контакте как с подразделением Казгидромета, так и с местными исполнительными органами», - заключил Ю. Ильин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Паводок МВД РК
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