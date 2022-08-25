Более 107 тыс. казахстанцев лечатся от алкоголизма и наркомании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Куаныш Алтынбеков проинформировал о текущей ситуации по реабилитации алко- и наркозависимых казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На первое полугодие в нашей стране количество лиц, которые находятся под наблюдением по поводу психических расстройств вследствие употребления психоактивных веществ, составило более 107 тыс. человек. Из них – с алкоголизмом 83%, с наркотической зависимостью – 17%», - сообщил Куаныш Алтынбеков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

К.Алтынбеков отметил, что на сегодня наркологическая помощь населению осуществляется в 204 кабинетах психического здоровья на районном уровне и в 83 первичных центрах психического здоровья на уровне городских поликлиник. В первичных центрах ведут работу мультидисциплинарные команды в составе врача-психиатра (нарколога), психотерапевта, психолога, социального работника.

Медико-социальная помощь, в том числе реабилитация, оказывается на стационарном уровне в региональных центрах психического здоровья, которые функционируют во всех регионах, в том числе в филиале республиканского научно-практического центра психического здоровья в Павлодаре. В структуре центров психического здоровья развернуто более 3 тыс. 700 коек наркологического профиля круглосуточного пребывания.



