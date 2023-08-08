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    Более 1000 человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Португалии

    8 Августа 2023, 13:38

    ОДЕМИРА. КАЗИНФОРМ - 1400 человек эвакуировали из-за лесных пожаров, бушующих на юге Португалии. Выжжено более тысячи гектаров земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Лесной пожар, начавшийся в субботу в муниципалитете Одемира в регионе Алентежу, распространяется дальше на юг в сторону Алгарве, одного из главных туристических направлений Португалии. Отмечается, что более 800 пожарных привлечены к тушению огня.

    Высокая температура воздуха и сильный ветер осложняют борьбу с пламенем, которое уничтожило около 6700 гектаров земли.

    В общей сложности жители 19 небольших деревень, отдыхающие из четырех туристических объектов были эвакуированы из соображений предосторожности.

    По словам властей, несколько дорог перекрыты.

    Страны Южной Европы, такие как Португалия, столкнулись этим летом с рекордно высокими температурами воздуха в самый пик туристического сезона. Ученые говорят, что волны жары становятся более частыми, интенсивными вследствие изменения климата.

    Португальское метеорологическое агентство IPMA в понедельник объявило предупреждение из-за сильной жары в шести регионах страны, в том числе и в столице - Лиссабоне.

    Власти страны объявили более 120 муниципалитетов по всей Португалии подверженными высокому риску возникновения природных пожаров.

    Во вторник в трех регионах на севере Португалии был объявлен красный уровень опасности из-за жары. Прогнозируется, что температура в городе Каштелу-Бранку достигнет 41 градуса по Цельсию.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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