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    Более 100 животных пытались вывезти контрабандой из Таиланда в Индию

    30 Июня 2022, 21:29

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ – Двух женщин арестовали в аэропорту Таиланда за попытку контрабандного вывоза в Индию 109 живых животных в своем багаже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

    Инцидент произошел в бангкокском аэропорту Суварнабхуми. Внимание службы безопасности аэропорта привлекли подозрительные предметы в ходе стандартного рентгеновского осмотра чемоданов двух индианок.

    В ходе досмотра багажа обнаружено 109 животных, включая двух белых дикобразов, двух броненосцев, 35 черепах, 50 хамелеонов и 20 змей.

    Женщин арестовали и взяли под стражу. Им предъявлены обвинения в нарушении ряда местных законов: о сохранении и защите дикой природы, эпидемии среди животных и нарушении таможенного законодательства.

    Ранее в заявлении департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда сообщалось, что выживших животных отправят в центры спасения дикой природы.

    В марте 2022 года TRAFFIC - группа по наблюдению за торговлей дикими животными и растениями - опубликовала отчет о торговле дикими животными, в котором отметила, что эта проблема является четвертой по величине незаконной торговли в мире после оружия, наркотиков и людей.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Борьба с преступностью Происшествия Пограничники Индия Мировые новости
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