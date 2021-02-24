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    Более 100 жителей Павлодарской области вовлечены в деятельность финансовой пирамиды

    24 Февраля 2021, 11:23

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области более 100 доверчивых граждан вовлечены в деятельность финансовой пирамиды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность ТОО МФО «Лидер Капитал 168» с признаками финансовой пирамиды, созданного менее года назад в Павлодарской области.

    За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчивых граждан с условием получения ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вклада. Устанавливаются иные жертвы мошеннической схемы.

    По факту создания финансовой пирамиды начато досудебное расследование.

    «В соответствии с разъяснениями Национального банка РК, привлечением денег от населения на территории Казахстана могут заниматься только банки второго уровня и национальные операторы почты на основании лицензии, выданных уполномоченным органом. Агентство РК по финансовому мониторингу призывает не вкладывать денежные средства в сомнительные компании. Если Вы были вовлечены в деятельность данной организации, просим обратиться по телефонам доверия: 8 (7182) 61-33-05, 8 702 816 01 81», - отмечается в сообщении.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Минфин РК
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