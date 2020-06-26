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    Более 100 ввезенных из Армении автомобилей зарегистрировали жители СКО

    26 Июня 2020, 21:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, начиная с 1 июня, регистрацию прошли 115 автомобилей, привезенных из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, североказахстанцы больше предпочли автомобили марки «Toyota Сamry» и «Hyundai Sonata». Редко, но регистрируют грузопассажирский транспорт. Предприниматель района М. Жумабаева пригнал из Армении «Нyundai Grand Starex». Житель Петропавловска - «Ford Tranzit».

    «Независимо от подкатегории транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов или пассажиров, условия регистрации одинаковые. Этой процедуре подлежат машины с левосторонним расположением руля. Стоимость оформления составляет 11 946 тенге, куда входит оплата за регистрацию, госпошлина за техпаспорт и госномер», - рассказал начальник процессингового центра Асет Матен.

    С 1 июня регистрируют автомобили, ввезенные в Казахстан из республики Армения до 1 февраля 2020 года.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

    20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Армения МВД РК Общество
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