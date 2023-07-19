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    Более 100 военнослужащих дежурят в горах Алматинской области

    19 Июля 2023, 01:00

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода на территории государственного лесного фонда Алматинской области зарегистрировано 21 загорание сухой травы и растительности на общей площади 16 418 гектаров. Материальный ущерб составил 19,6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматинской области, вне населенных пунктов произошло 99 загораний сухой травы на площади 148 гектаров. Для усиления готовности к пожароопасному периоду, в Талгарском и Карасайском районах, а также на базе спасателей вдоль реки Или выставлены посты воинской части гражданской обороны 28237 из 120 военнослужащих по обеспечению безопасности в пожароопасный период.

    «С военнослужащими были проведены инструктажи по реагированию на лесной пожар и проведению профилактических мероприятий. Сотрудниками ДЧС области совместно с военнослужащими ежедневно проводятся рейдовые мероприятия в местах отдыха населения. Для проведения рейдовых мероприятий также привлекаются сотрудники полиции и волонтеры, лесных хозяйств и нацпарков. Из числа сил гражданской зашиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и МИО создано 10 мобильных групп состоящих из 51 человек», - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.

    За нарушения установленных правил пожарной безопасности, повлекших возникновение загораний сухой травы, к административной ответственности привлечено 23 физических и юридических лица в виде штрафов на сумму 1 млн 483 тысячи тенге.

    ДЧС Алматинской области настоятельно рекомендуют жителям области, туристам и гостям соблюдать все требования пожарной безопасности в пожароопасный сезон.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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