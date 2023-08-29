Более 100 видов полезных ископаемых учтено в госбалансе РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минерально-сырьевая база республики включает месторождения твердых и общераспространенных полезных ископаемых, углеводородов и подземных вод. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего госбалансом учитывается свыше 8 тыс. месторождений по более 100 видам полезных ископаемых. Государственное геологическое изучение недр проводится по двум направлениям – региональное изучение недр и поисковые работы. По первому на сегодня 94,5% территории Казахстана покрыто геологическим доизучением площадей в двухсоттысячном масштабе», - сказал Азамат Бейспеков.

Спикер также отметил, что в рамках второго направления проводятся поисковые работы по 16 участкам для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий, расположенных вблизи моногородов.

«С текущего года в промышленную эксплуатацию запущена информационная платформа «minerals.gov.kz». В настоящее время она наполняется геологической информацией: уже загружено порядка 40 тыс. отчетов, до конца года ожидается еще 16 тыс. отчетов. Для обеспечения открытого доступа к геологическим материалам планируется перевести в цифровой формат бизнес-процессы недропользователей, а также реализовать принцип единого окна для потенциальных и действующих инвесторов», - заявил Азамат Бейспеков.

За 12 лет (2011-2022 годы) на проведение геологоразведочных работ вложено более 2 трлн. тенге частных инвестиций, сообщил он.

«При этом, наибольшая часть средств направлена на изучение углеводородов (1 633,7 млрд. тенге – 77,3%), на твердые полезные ископаемые затрачено 479,7 млрд. тенге», - уточнил вице-министр. Он также отметил, что государственное геологическое изучение недр проводится по двум направлениям, это - региональное изучение недр и поисковые работы.

«Региональное изучение недр проводится по всей территории страны. На сегодняшний день 94,5% территории Казахстана покрытогеологическим доизучением площадей в двухсот тысячном масштабе. По сравнению с другими странами в Казахстане отмечается низкое государственное финансирование геологоразведки - 8 долл. США на 1 кв. км. К примеру в Австралии на 1 кв.км выделяют 167 долл. США, в Канаде – 203 долл. США», - заявил Азамат Бейспеков.

По данным ведомства, в 2021 году выделено – 11 млрд. тенге, в 2022 – 13 млрд. тенге, в 2023 году – 8 млрд. тенге.

«Для изучения потенциала Казахстана и повышения инвестиций в разведку необходимо в первую очередь обеспечить соответствующим финансированием региональные исследования», - подчеркнул Азамат Бейспеков.

Он также сообщил, что в рамках второго направления проводятся поисковые работы по 16 участкам для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий, расположенных вблизи моногородов.