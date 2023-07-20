Более 100 уголовных дел с ущербом на 7,9 млрд в сфере образования расследует Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Карта коррупционных рисков обнажила системные проблемы в сфере образования. Расследуется 102 уголовных дела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Основным ориентиром Агентства по противодействию коррупции стала Карта коррупционных рисков. О ней рассказал председатель Агентства Асхат Жумагали на коллегии по итогам 6-ти месяцев.

Так, при реализации карты проведены внешние анализы коррупционных рисков в одном из наиболее коррумпированной сфере – образовании.

Как отметил руководитель ведомства, для Антикора в приоритете использование ключевых превентивных инструментов для искоренения коррупционных проявлений.

«Для нас в приоритете принцип «человекоцентричности». Госорганы должны быть нацелены на улучшение жизни граждан. Исходя из этого, Агентством кардинально пересмотрены подходы в работе. Главным ориентиром стали карты коррупционных рисков», - отметил Асхат Жумагали.

В отрасли образования установлены системные проблемы, создающие условия для масштабной коррупции.

Использование агентством интегрированной аналитики позволило детально изучить коррупционные схемы изнутри, благодаря которой по всей республике в рамках внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты целые преступные схемы в сфере образования. Расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц образования городов Алматы, Шымкент и Талдыкорган, Кызылординской и Актюбинской областей.

Таким образом выявлено, что директоры и бухгалтеры школ похищали бюджетные средства, пользуясь отсутствием интеграции систем бухучета с казначейством и другими базами данных.

Это происходило при покрывательстве руководителей отделов образований и госаудиторов.

На сегодня по стране зарегистрировано 102 уголовных дела в сфере образования с предварительным ущербом 7,9 млрд тенге.

В целом, по результатам ВАКРов в различных сферах выработано свыше 1100 рекомендаций по устранению коррупционных рисков, 33% из которых уже исполнены государственными органами.