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    Более 100 тысяч ТСР получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг

    16 Апреля 2023, 09:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года через портал социальных услуг лица с инвалидностью получили порядка 107,3 тысячи технических средств реабилитации (ТСР), 6,1 тысячи – услуг жестового языка, 25 тысяч – услуг индивидуального помощника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

    Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    На сегодняшний день на портале зарегистрированы 849 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 378 поставщиков ТСР, более 26 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 685 жестового языка и 105 санаторно-курортного лечения.

    Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

    Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Социальная поддержка Минтруда РК
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