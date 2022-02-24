Более 100 тысяч га орошаемых земель восстановят в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области до 2025 года будет восстановлено 114 тысяч гектаров орошаемых земель. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил аким региона Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области также заявил, что планируется увеличение сельхозпродукции на 35%, в результате будет создано 600 тысяч новых рабочих мест.

На брифинге была озвучен и вопрос касаемо сахарной свеклы, в этом году планируется получить 200 тысяч тонн продукции. А в дальнейшем увеличат площади орошаемых земель и каналов, что даст свои результаты, и по прогнозам урожая плодов сладкого корня будет в разы больше.

«В этом году планируется увеличить на 10-15 тысяч га (площадь - прим.ред.) сахарной свеклы. Мощность двух заводов планируется довести до 800 тысяч. До 2025 года планируется получить 500 тысяч тонн свеклы. Для этого нужно поддержать и помочь крестьянам области. Также необходимо довести до полной мощности Аксуский и Коксуский сахарные заводы. Тогда дефицита сахара в регионе не будет», - отметил К. Бозумбаев.