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    Более 100 тысяч деревьев и кустарников высадят застройщики в Астане

    30 Июля 2023, 02:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о благоустройстве и озеленении территорий новых жилых комплексов, передает МИА «Казинформ».

    «Пересмотрели планы озеленения территорий ЖК, которые планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Перед частными застройщиками поставили задачу увеличить количество зеленых насаждений.

    Первым этапом охватываем более 100 ЖК. Это позволит увеличить количество зеленых насаждений в 2,5 раза. Таким образом, застройщиками на территории ЖК будет высажено более 100 тысяч зеленых насаждений. Перед застройщиками будет стоять задача не только качественно построить дома, но и должным образом заниматься благоустройством домов, озеленением территорий», - написал Женис Касымбек в Instagram.

    По его информации, в городе в этом году планируется высадить миллион зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и др). Из них 500 тысяч - на территории зелёного пояса города.

    «Такую планку будем держать и в последующие годы. Это позволит сделать наш город городом - садом. В приоритете - лиственные деревья», - добавил аким столицы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Экология Акимат Строительство Жилье
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