Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Более 100 тыс. нарушителей ПДД выявили в Казахстане за 10 дней

    1 Августа 2022 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 900 нарушений за 10 дней совершили водители общественного транспорта. Об этом сообщила представитель МВД Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с ошибками, невнимательностью, усталостью водителей увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий в курортный сезон. Поэтому МВД проводит месячник безопасности дорожного движения на территории страны. За 10 дней полицейские выявили более 100 тыс. нарушителей ПДД», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

    В частности, водители общественного транспорта допустили на дорогах 947 нарушений.

    За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 674 водителя.

    Более 3 тыс. человек ехали без права управления, 140 водителей были лишены права управления.

    За превышение скорости движения оштрафовано около 20 тыс. водителей (19 897), за выезд на встречную полосу – 314, за нарушение правил маневрирования – более 5 тыс., за непредоставление пешеходам преимуществ при движении – 2 тыс. водителей, 1,5 тыс. водителей оштрафованы на наличие светофора перешел на сигнал запрещенного цвета.

    За не пристегнутые ремни безопасности в административном порядке наказано более 14 тыс. человек, за нарушение правил пользования телефоном – 6 тыс.

    Без технического осмотра на дорогу выехали 4 363 водителя, 95 человек решили обмануть поддельными номерными знаками.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Борьба с преступностью #ДТП #Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Иностранец без документов управлял общественным транспортом в Алматы
    Погибли 49 человек в ДТП с начала года в Атырауской области
    Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    Столкновение поезда с авто в Алматинской области: умер еще один человек
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы