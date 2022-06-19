Более 100 тыс. человек в год получают медпомощь в больницах и санаториях Медцентра УДП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управляющий Делами Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! С особой гордостью этот день мы отмечаем и в системе Управления делами Президента РК. Больницы и санатории Медицинского центра УДП ежегодно оказывают помощь более чем 100 тыс. человек», - поздравил медработников Айбек Дадебаев.

Он сообщил, какие уникальные технологи внедряют специалисты Медцентра, сохраняя многолетний опыт. Э то роботизированная и гибридная хирургия, нейрохирургия, ядерная медицина, геномная диагностика, фотодинамическая терапия, эпилептология и многие другие.

Санатории Медицинского центра являются флагманами реабилитационной медицины. До 25 тыс. человек ежегодно обращаются к врачам для восстановления здоровья.

Все больше пациентов выбирают Президентскую клинику и Совминку для получения медуслуг. В прошлом году хирурги данных клиник провели около 10 тыс. операций различной сложности. В поликлиники больниц было более 930 тыс. обращений. И это – главная оценка качества работы специалистов. Профессионализм сотрудников подтвержден международной сертификацией JCI.

«С теплотой и благодарностью желаю каждому медицинскому работнику профессиональных успехов! Вы являетесь эталоном благородства и человечности. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!» - написал Айбек Дадебаев в своем Telegram-канале.