Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 100 тыс. человек в год получают медпомощь в больницах и санаториях Медцентра УДП

    19 Июня 2022, 09:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управляющий Делами Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! С особой гордостью этот день мы отмечаем и в системе Управления делами Президента РК. Больницы и санатории Медицинского центра УДП ежегодно оказывают помощь более чем 100 тыс. человек», - поздравил медработников Айбек Дадебаев.

    Он сообщил, какие уникальные технологи внедряют специалисты Медцентра, сохраняя многолетний опыт. Э то роботизированная и гибридная хирургия, нейрохирургия, ядерная медицина, геномная диагностика, фотодинамическая терапия, эпилептология и многие другие.

    Санатории Медицинского центра являются флагманами реабилитационной медицины. До 25 тыс. человек ежегодно обращаются к врачам для восстановления здоровья.

    Все больше пациентов выбирают Президентскую клинику и Совминку для получения медуслуг. В прошлом году хирурги данных клиник провели около 10 тыс. операций различной сложности. В поликлиники больниц было более 930 тыс. обращений. И это – главная оценка качества работы специалистов. Профессионализм сотрудников подтвержден международной сертификацией JCI.

    «С теплотой и благодарностью желаю каждому медицинскому работнику профессиональных успехов! Вы являетесь эталоном благородства и человечности. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!» - написал Айбек Дадебаев в своем Telegram-канале.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Дата УДП
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Женщинам особенно следует прислушиваться к советам медиков – врач-гинеколог Эльдар Хадис
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске