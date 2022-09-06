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    Более 100 тонн гуманитарной помощи готовят жамбылцы к отправке в Костанайскую область

    6 Сентября 2022, 03:32

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители Жамбылской области приносят продукты, предметы первой необходимости, теплые вещи в открывшиеся в регионе пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стихийное бедствие в Костанайской области, конечно же, никого не оставляет равнодушным, - говорит исполнительный секретарь Жамбылского филиала партии AMANAT Дауыл Бейсенкулов. – С первых дней этих трагических событий жамбылцы активно откликнулись на призыв помочь нашим соотечественникам на севере Казахстана. Была организована работа приемного пункта по сбору помощи пострадавшим при областном филиале партии, задействованы волонтеры из рядов крыла «Жастар рухы».

    По словам спикера, с 4 сентября во всех филиалах партии в районах Жамбылской области открылись пункты приема гуманитарной помощи. ​

    «Только за два дня было собрано более 10 тонн гуманитарной помощи - мука, сахар, макаронные изделия, рис, гречка, растительное масло. Люди приносят также теплые вещи, бытовую технику, стройматериалы. ​В этих пунктах при поддержке первичных партийных организаций, предпринимателей и депутатов осуществляется сбор необходимых продуктов длительного хранения и строительных материалов», - рассказывает Дауыл Бейсенкулов.

    ​Представители турецкого этнокультурного объединения «Ахыска» одними из первых доставили продуктовые наборы для сорока костанайских семей.

    «Стихийное бедствие в Костанае касается всех казахстанцев. Это наш гражданский долг. Поэтому мы доставили продукты на 40 семей в пункт приема гуманитарной помощи, созданный Жамбылским областным филиалом партии AMANAT. Желаем скорейшей стабилизации ситуации. Мы - с костанайцами, и вместе пройдем это испытание», - говорит Ибрагим Зуфаров, председатель совета старейшин турецкого этнокультурного объединения «Ахыска».

    «Из Жамбылской области ​7 сентября отправятся в Аулиекольский район Костанайской области три грузовика с пожертвованиями - продукты, стройматериалы, одежда. А это более 100 тонн», - сообщил Дауыл Бейсенкулов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Общество AMANAT
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