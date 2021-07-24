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    Более 100 солдат пополнили ряды воинской части Нацгвардии в столице

    24 Июля 2021, 20:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице на территории воинской части 6636 Национальной гвардии Республики Казахстан, состоялось торжественное приведение молодого пополнения к Военной присяге в онлайн-режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    Молодые воины для прохождения срочной службы и прошедшие курс молодого бойца торжественно приняли Военную присягу, чтобы встать в единый строй с полноправными защитниками Отечества. Более 100 молодых воинов из разных городов и областей Казахстана (Алматинской, Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областей) прибыли, чтобы пройти срочную службу в столичном полку.

    «Смысл присяги – священная клятва на верность народу Казахстана, его законно избранному Президенту, правовое и нравственное обязательство самоотверженно защищать честь, свободу и независимость Отечества. Каждый год из разных регионов нашей республики в ряды Национальной гвардии призываются молодые ребята, чтобы исполнить свой священный долг, заключающийся в защите Отечества. Это накладывает на них наибольшую ответственность по защите прав и свобод наших граждан, защите их от преступных и иных противоправных посягательств», - пояснили в Нацгвардии.

    В связи с постановлением столичного главного санитарного врача и нахождением города в «красной» зоне в связи с эпидемиологической обстановкой – приведение к Военной присяге состоялось в онлайн-режиме, без присутствия родных и близких солдат и приглашения взаимодействующих органов.

    Для всех родителей, родных и близких солдат была организована онлайн-трансляция через Instagram Национальной гвардии РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Армия
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