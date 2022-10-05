Более 100 религиозных объединений осуществляют деятельность в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области религиозная ситуация стабильная. О том, какая работа проводится в этом направлении, рассказал журналистам на брифинге руководитель управления по делам религий акимата Костанайской области Жанболат Умбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории области осуществляют деятельность 105 религиозных объединений, в совокупности представляющие 10 конфессий. Из них 26 - представляют ислам, 33 - православие, четыре - католицизм, 41 - протестантизм и одно относится к кришнаитам. Все они зарегистрированы в органах юстиции и действуют в рамках норм действующего законодательства», - сообщил ЖанболатУмбетов. - Функционируют 90 культовых объектов, из них 26 мечетей, 31 православная церковь, четыре католических костела, 29 молитвенных домов. Остальные религиозные объединения свои мероприятия проводят в арендуемых квартирах».

Спикер наполнил, что ведомство работает по трем основным направлениям: адресная (точечная) информационно-разъяснительная работа, контрпропаганда религиозного экстремизма в интернет-пространстве и реабилитация и дерадикализация приверженцев деструктивных религиозных течений.

Ведомством проводится также работа с молодежью, где применяются интерактивные формы работы, а именно практикуется проведение викторин, деловых игр, дебатных турниров, в ходе которых формируется иммунитет к идеям псевдорелигиозных течений, реализуется проект «Летучий отряд», состоящий из студенческой молодежи.

«Также в целях предупреждения распространения деструктивной религиозной идеологии с привлечением теологов и имамов ДУМК на системной основе проводит профилактическую работу в исправительных учреждениях области. Обеспечивается пополнение библиотечных фондов исправительных учреждений области религиозной литературой. В текущем году в учреждения УИС переданы электронное устройство с записью 110 электронных книг, семь книг, 30 журналов и шесть газет, а также книга «Коран» (на арабском языке)», - сообщил Жанболат Умбетов.

Ведомство ведет мониторинг интернет-ресурсов по выявлению распространения материалов экстремистского, террористического характера и пропагандирующих идеологию деструктивных религиозных течений.

«С апреля 2019 года ведется работа в информационной системе «Кибернадзор», с начала года внесено 4128 материалов, из них, согласно заключению религиоведческой экспертизы, 1131 материал признан экстремистским, остальные находятся на стадии рассмотрения», - добавил спикер.

Вместе с тем, в ходе административной практики совместно с правоохранительными органами области, ведомство с начала года выявило четыре факта нарушения норм законодательства в сфере религии, касающиеся незаконной проповеднической деятельности, незаконного хранения и распространения материалов экстремистского характера, в том числе в сети Интернет.

Постановлением судебных органов жители региона привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 794 970 тысяч тенге.



